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В результате обстрела ВСУ посёлка Климово в Брянской области пострадали два человека

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские военные обстреляли посёлок Климово из ракетного комплекса «Точка-У», в результате чего пострадали два человека.
В результате обстрела ВСУ посёлка Климово в Брянской области пострадали два человека
  • РИА Новости

«По уточнённой информации, сегодня со стороны Украины по территории посёлка Климово Климовского района был произведён пуск из ракетного комплекса «Точка-У», — написал он в своём Telegram-канале.

Богомаз добавил, что боеприпас был сбит средствами ПВО ВС России, однако осколки повредили несколько домовладений, зерновой приёмник хлебопредприятия и остекление школы.

Пострадавшим, получившим лёгкие осколочные ранения, оказывается медицинская помощь.

Утром 31 июля севастопольский губернатор Михаил Развожаев сообщил, что штаб Черноморского флота в Севастополе атакован, предположительно, с использованием беспилотника.

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