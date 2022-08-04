В результате обстрела ВСУ посёлка Климово в Брянской области пострадали два человека
- РИА Новости
«По уточнённой информации, сегодня со стороны Украины по территории посёлка Климово Климовского района был произведён пуск из ракетного комплекса «Точка-У», — написал он в своём Telegram-канале.
Богомаз добавил, что боеприпас был сбит средствами ПВО ВС России, однако осколки повредили несколько домовладений, зерновой приёмник хлебопредприятия и остекление школы.
Пострадавшим, получившим лёгкие осколочные ранения, оказывается медицинская помощь.
Утром 31 июля севастопольский губернатор Михаил Развожаев сообщил, что штаб Черноморского флота в Севастополе атакован, предположительно, с использованием беспилотника.