В Донецк прибыла очередная партия гуманитарной помощи из Подмосковья в рамках акции «Доброе дело»

В Донецк прибыла очередная партия гуманитарной помощи из Московской области в рамках акции «Доброе дело».

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сегодня прибыло 40 т груза, кроме продуктов питания и медикаментов привезли предметы первой необходимости. Учитывая, что скоро 1 сентября, прибыли канцелярские наборы в школы, школьные товары и детская одежда», — заявил член Общественной палаты Московской области Сергей Леонов.

Акция началась 12 апреля.

Ранее ФАН передавало, что очередная партия гуманитарной помощи доставлена в ЛНР из Санкт-Петербурга.