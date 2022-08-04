В Донецк прибыла очередная партия гуманитарной помощи из Подмосковья в рамках акции «Доброе дело»
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Сегодня прибыло 40 т груза, кроме продуктов питания и медикаментов привезли предметы первой необходимости. Учитывая, что скоро 1 сентября, прибыли канцелярские наборы в школы, школьные товары и детская одежда», — заявил член Общественной палаты Московской области Сергей Леонов.
Акция началась 12 апреля.
Ранее ФАН передавало, что очередная партия гуманитарной помощи доставлена в ЛНР из Санкт-Петербурга.