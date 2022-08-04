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В Донецк прибыла очередная партия гуманитарной помощи из Подмосковья в рамках акции «Доброе дело»

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В Донецк прибыла очередная партия гуманитарной помощи из Московской области в рамках акции «Доброе дело».
В Донецк прибыла очередная партия гуманитарной помощи из Подмосковья в рамках акции «Доброе дело»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сегодня прибыло 40 т груза, кроме продуктов питания и медикаментов привезли предметы первой необходимости. Учитывая, что скоро 1 сентября, прибыли канцелярские наборы в школы, школьные товары и детская одежда», — заявил член Общественной палаты Московской области Сергей Леонов.

Акция началась 12 апреля.

Ранее ФАН передавало, что очередная партия гуманитарной помощи доставлена в ЛНР из Санкт-Петербурга.

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