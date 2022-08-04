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Юрист Соловьёв объяснил предложение Минюста исключить из УК России три статьи

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Анастасия Белоусова
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв прокомментировал в беседе с RT предложение Министерства юстиции России исключить из Уголовного кодекса три экономические статьи.
Юрист Соловьёв объяснил предложение Минюста исключить из УК России три статьи
  • РИА Новости

По словам юриста, речь идёт «о значительной либерализации уголовной ответственности в сфере экономической деятельности».

«В условиях изоляции России от внешних рынков и санкционного давления необходимо не только снимать излишние административные  барьеры перед отечественным бизнесом, избавлять его от постоянных проверок и контроля, но также и смягчать уголовное законодательство в сфере ответственности предпринимателей», — считает Соловьёв.

Он добавил, что такие решения «придадут уверенности российским предпринимателям».

«Это, в свою очередь, может привести в росту инвестиций и производства, созданию дополнительных рабочих мест, повышению налоговых отчислений в бюджет государства», — заключил собеседник RT.

Ранее Минюст предложил исключить из УК России три экономические статьи.

Предлагается признать утратившими силу ст. 170 «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом», 170.2 «Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории», а также ст. 185.1 «Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определённой законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

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