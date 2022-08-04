Минюст предложил исключить из УК России три экономические статьи

Министерство юстиции России предложило исключить из Уголовного кодекса три экономические статьи.

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Законопроектом предлагается признать утратившими силу ст. 170 «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом», 170.2 «Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории», — отмечается в тексте.

Также Минюст предложил исключить из УК России ст. 185.1 «Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определённой законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

В апреле Министерство юстиции России направило российскому лидеру Владимиру Путину документ с предложениями о порядке исключения из перечня иностранных агентов.