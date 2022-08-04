В Кремле не исключили, что прямая линия может быть объединена с пресс-конференцией Путина
- РИА Новости
«Нет, пока так и не назначили (дату проведения прямой линии. — RT). Она будет, но надо понять когда», — приводит ТАСС его слова.
Песков отметил, что в августе она точно не состоится.
«Там посмотрим, осень или зима, может, после пресс-конференции заключительно, будем смотреть», — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что опыт объединения этих двух мероприятий уже есть.
Ранее он сообщил, что формат прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будет зависеть от ситуации с коронавирусом и рекомендаций Роспотребнадзора.