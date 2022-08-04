В Петербурге количество смертельных ДТП сократилось на 25%

В Санкт-Петербурге с начала года количество смертельных ДТП сократилось на 25% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на государственного инспектора дорожного надзора Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области Павла Ионкова.

«На территории двух регионов за полгода отмечается снижение на 25% общего числа погибших в ДТП. Это положительная динамика. При этом каждый третий погибает в происшествиях из-за несоответствия скорости движения, таких было 50 случаев, каждый четвёртый погибает из-за выезда на полосу встречного движения — 47 погибших», — отметил государственный инспектор.

Также сообщается, что смертельных исходов среди пешеходов также стало на 50% меньше.

Ранее в Петербурге 11 человек пострадали в результате столкновения двух маршруток.