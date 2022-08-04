«Вкусно — и точка» возобновит работу концепции кафе с 11 августа

В пресс-службе сети быстрого питания «Вкусно — и точка» заявили, что с 11 августа в России возобновят концепцию кафе.

Об этом компания рассказала РИА Новости. Отмечается, что кафе начнут работу в тех же местах, где они были раньше.

«На следующей неделе, 11 августа, на предприятиях «Вкусно — и точка» возобновят свою работу концепции кафе. Они будут открыты в тех точках сети, в которых были расположены ранее», — заявили в компании.

Уточняется, что в них посетителям предложат кофейные напитки и различную выпечку с десертами.

Ранее гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев объяснил рост цен в меню.