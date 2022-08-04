«Вкусно — и точка» возобновит работу концепции кафе с 11 августа
- РИА Новости
Об этом компания рассказала РИА Новости. Отмечается, что кафе начнут работу в тех же местах, где они были раньше.
«На следующей неделе, 11 августа, на предприятиях «Вкусно — и точка» возобновят свою работу концепции кафе. Они будут открыты в тех точках сети, в которых были расположены ранее», — заявили в компании.
Уточняется, что в них посетителям предложат кофейные напитки и различную выпечку с десертами.
Ранее гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев объяснил рост цен в меню.