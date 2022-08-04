Учительница из Пензы получила условный срок по делу о фейках о ВС России

Ленинский районный суд Пензы приговорил к пяти годам условно бывшего преподавателя училища олимпийского резерва по делу о распространении заведомо недостоверной информации о Вооружённых силах России.

Об этом сообщается на сайте суда.

Ранее СМИ информировали, что в Пензе учительница иностранного языка училища олимпийского резерва Ирина Ген во время урока высказала своё мнение о российской специальной военной операции. Один из учеников включил диктофон, после чего запись была передана в правоохранительные органы. Позже, как сообщается, Ген уволилась.

«Осуждённому педагогу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на три года», — говорится в заявлении суда.

Уточняется, что на основании статьи 73 УК России назначенное наказание считается условным.

Ранее следствие возбудило уголовное дело в отношении депутата городского совета Новосибирска Хельги Пироговой по статье о дискредитации Вооружённых сил России.

По данным СК, 15 июля Пирогова в соцсети опубликовала информацию, содержащую ложные данные об использовании ВС России.