В отношении депутата из Новосибирска Пироговой возбудили дело о дискредитации ВС России
- РИА Новости
Об этом сообщается в СК России.
«Возбуждено уголовное дело по факту публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 15 июля Пирогова в соцсети опубликовала информацию, содержащую ложные данные об использовании ВС России.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Пироговой.