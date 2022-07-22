В отношении депутата из Новосибирска Пироговой возбудили дело о дискредитации ВС России

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Следствие возбудило уголовное дело в отношении депутата городского совета Новосибирска Хельги Пироговой по статье о дискредитации Вооружённых сил России.
В отношении депутата из Новосибирска Пироговой возбудили дело о дискредитации ВС России
  • РИА Новости

Об этом сообщается в СК России.

«Возбуждено уголовное дело по факту публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 15 июля Пирогова в соцсети опубликовала информацию, содержащую ложные данные об использовании ВС России.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Пироговой.

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