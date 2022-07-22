Бастрыкин поручил возбудить дело против депутата из Новосибирска Пироговой

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении депутата городского совета Новосибирска Хельги Пироговой.

Об этом сообщили в СК России.

«Бастрыкин поручил... по результатам проверки, организованной по факту высказываний депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой, незамедлительно возбудить уголовное дело», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент связан в связи с опубликованным Пироговой негативным комментарием в социальной сети о погибших российских военнослужащих.

Ранее Бастрыкин поручил провести проверку высказываний Пироговой.

Позднее в отношении Пироговой был составлен протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации Вооружённых сил России.

13 июля Басманный суд Москвы отправил под стражу муниципального депутата по Красносельскому району столицы Илью Яшина, подозреваемого в распространении заведомо недостоверной информации о вооружённых силах.