Минпромторг России включил ряд брендов косметики в список для параллельного импорта
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Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Некоторые бренды убраны из списка исключений, так как в торговые сети поступает недостаточное количество товаров этих брендов, в частности Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani, Kerastase», — говорится в заявлении ведомства.
В июне президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий на 2022 год параллельный импорт.
11 июля Минпромторг утвердил изменения в перечень товаров для параллельного импорта, добавив в него продукцию Siemens, BMW и LEGO.
Изменения также коснулись парфюмерных и косметических средств, аккумуляторов, станкоинструментальной и другой продукции.