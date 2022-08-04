Минпромторг России включил ряд брендов косметики в список для параллельного импорта

Минпромторг России пополнил список для параллельного импорта рядом брендов косметики и парфюмерии.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Некоторые бренды убраны из списка исключений, так как в торговые сети поступает недостаточное количество товаров этих брендов, в частности Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani, Kerastase», — говорится в заявлении ведомства.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий на 2022 год параллельный импорт.

11 июля Минпромторг утвердил изменения в перечень товаров для параллельного импорта, добавив в него продукцию Siemens, BMW и LEGO.

Изменения также коснулись парфюмерных и косметических средств, аккумуляторов, станкоинструментальной и другой продукции.