В оперштабе заявили, что пропавших в результате пожара на складе OZON в Подмосковье нет
- РИА Новости
«Известна судьба всех работников склада после пожара, пропавших нет», — приводит ТАСС заявление.
Ранее стало известно, что по факту возгорания возбуждено уголовное дело.
В ГСУ Следственного комитета России по Московской области перечислили возможные причины пожара, среди которых: короткое замыкание электричества, нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ, неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны работников.