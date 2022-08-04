В оперштабе заявили, что пропавших в результате пожара на складе OZON в Подмосковье нет

Пропавших в результате пожара на складе OZON в подмосковной Истре нет. Об этом сообщили в оперативном штабе.

РИА Новости

«Известна судьба всех работников склада после пожара, пропавших нет», — приводит ТАСС заявление. Ранее стало известно, что по факту возгорания возбуждено уголовное дело. В ГСУ Следственного комитета России по Московской области перечислили возможные причины пожара, среди которых: короткое замыкание электричества, нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ, неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны работников.