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В оперштабе заявили, что пропавших в результате пожара на складе OZON в Подмосковье нет

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Пропавших в результате пожара на складе OZON в подмосковной Истре нет. Об этом сообщили в оперативном штабе.
В оперштабе заявили, что пропавших в результате пожара на складе OZON в Подмосковье нет
  • РИА Новости

«Известна судьба всех работников склада после пожара, пропавших нет», — приводит ТАСС заявление.

Ранее стало известно, что по факту возгорания возбуждено уголовное дело.

В ГСУ Следственного комитета России по Московской области перечислили возможные причины пожара, среди которых: короткое замыкание электричества, нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ, неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны работников.

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