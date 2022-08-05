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ВЦИОМ: 56% россиян испытывают хроническую усталость

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Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большинство россиян (88%) периодически сталкиваются с чувством усталости.
ВЦИОМ: 56% россиян испытывают хроническую усталость
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт newizv.ru.

Треть россиян испытывают усталость каждый день. О ежедневной усталости говорят преимущественно люди старшего поколения (40% участников опроса), а также респонденты, оценивающие свое материальное положение как плохое (49%), и жители сёл (41%).

56% респондентов испытывают усталость как минимум несколько раз в неделю. Чаще на это жалуются люди в возрасте от 25 до 34 лет. Несколько раз в месяц сталкивается с усталостью каждый четвёртый участник опроса. Среди молодёжи об усталости с такой периодичностью говорит каждый третий.

4% россиян испытывают усталость несколько раз в полгода, а несколько раз в год — не более 5%.

Ранее практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова в беседе с ФАН назвала стадии эмоционального выгорания.

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