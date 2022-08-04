В Калининградской области прошли учения по поиску и спасению людей в Балтийском море, в которых принял участие целый ряд различных служб и ведомств.

Как сообщил «Янтарный край», учения, в которых приняли участие морские суда и авиация Балтийского флота, регионального Управления МЧС, Пограничного управления ФСБ России, ФГБУ Морспасслужбы и Калининградской областной таможни, были организованы Калининградским морским спасательно-координационным центром.

В ходе учений в течение двух часов экипажем ТС-524 под командованием Евгения Доровских были обнаружены в воде и спасены один человек и один спасательный плот с шестью условными пассажирами.

Ранее сообщалось, что белорусский военный контингент примет участие в учениях «Восток-2022», которые пройдут в России с 30 августа по 5 сентября. Об этом сообщило Министерство обороны Республики Беларусь.