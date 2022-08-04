Белорусские военные примут участие в учениях «Восток-2022» в России
- РИА Новости
Как сообщается в Telegram-канале министерства, в учениях будут задействованы свыше 250 военнослужащих одной из механизированных бригад Западного оперативного командования Республики Беларусь.
«Практические действия учения пройдут на 13 полигонах Восточного военного округа в период с 30 августа по 5 сентября», — говорится в сообщении.
Руководителем учения назначен начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов.
Ранее сообщалось, что Народно-освободительная армия Китая провела в четверг, 4 августа, боевые стрельбы по акватории восточной части Тайваньского пролива с применением дальнобойной артиллерии.