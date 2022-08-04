Военные связисты провели тактико-специальное учение на Ставрополье
- РИА Новости
Об этом сообщает «Своё ТВ» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).
В учении было задействовано свыше 30 единиц техники, в том числе радиостанции «Артек» и станции спутниковой связи «Ливень».
Наряду с этим стало известно о старте совместных российско-монгольских учений «Селенга-2022» на полигоне «Ховд». Об этом пишет «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
До старта учений мотострелковые подразделения отработали марш на штатной технике и отражение нападения диверсантов.
Ранее сообщалось, что в Акбулакском районе Оренбургской области прошли антитеррористические учения.