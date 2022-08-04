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Военные связисты провели тактико-специальное учение на Ставрополье

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В Ставропольском крае подразделения связистов ЮВО в составе более 200 человек совершили марш к полигону Николо-Александровский на расстояние больше 30 км и развернули там пункты управления.
Военные связисты провели тактико-специальное учение на Ставрополье
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Своё ТВ» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

В учении было задействовано свыше 30 единиц техники, в том числе радиостанции «Артек» и станции спутниковой связи «Ливень».

Наряду с этим стало известно о старте совместных российско-монгольских учений «Селенга-2022» на полигоне «Ховд». Об этом пишет «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

До старта учений мотострелковые подразделения отработали марш на штатной технике и отражение нападения диверсантов.

Ранее сообщалось, что в Акбулакском районе Оренбургской области прошли антитеррористические учения.

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