Военные связисты провели тактико-специальное учение на Ставрополье

В Ставропольском крае подразделения связистов ЮВО в составе более 200 человек совершили марш к полигону Николо-Александровский на расстояние больше 30 км и развернули там пункты управления.

Об этом сообщает «Своё ТВ» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

В учении было задействовано свыше 30 единиц техники, в том числе радиостанции «Артек» и станции спутниковой связи «Ливень».

Наряду с этим стало известно о старте совместных российско-монгольских учений «Селенга-2022» на полигоне «Ховд». Об этом пишет «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

До старта учений мотострелковые подразделения отработали марш на штатной технике и отражение нападения диверсантов.

Ранее сообщалось, что в Акбулакском районе Оренбургской области прошли антитеррористические учения.