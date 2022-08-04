В Оренбургской области прошли антитеррористические учения

В Акбулакском районе Оренбургской области прошли антитеррористические учения.

Как сообщает RIA56, по легенде учений террористы напали на южную границу региона, заложив самодельную бомбу на дистанционном управлении в автомобиль.

Кроме того, преступники захватили «заложников».

В ходе учебного боя подразделения спецназначения среди прочего задержали террористов, освободили людей, обезвредили взрывное устройство.

В учениях принимали участие в том числе сотрудники УФСБ, УМВД, МЧС, Следственного комитета, Центра спецсвязи и информации, Минздрав региона.

Ранее, по сообщениям ФАН, отряд корветов Тихоокеанского флота (ТОФ) принял участие в военных учениях, в ходе которых отразил воздушный удар бомбардировщиков условного противника.