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В Оренбургской области прошли антитеррористические учения

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В Акбулакском районе Оренбургской области прошли антитеррористические учения.
В Оренбургской области прошли антитеррористические учения
  • РИА Новости

Как сообщает RIA56, по легенде учений террористы напали на южную границу региона, заложив самодельную бомбу на дистанционном управлении в автомобиль.

Кроме того, преступники захватили «заложников».

В ходе учебного боя подразделения спецназначения среди прочего задержали террористов, освободили людей, обезвредили взрывное устройство.

В учениях принимали участие в том числе сотрудники УФСБ, УМВД, МЧС, Следственного комитета, Центра спецсвязи и информации, Минздрав региона.

Ранее, по сообщениям ФАН, отряд корветов Тихоокеанского флота (ТОФ) принял участие в военных учениях, в ходе которых отразил воздушный удар бомбардировщиков условного противника.

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