Массовое ДТП с участием десятков машин произошло под Севастополем

Массовая авария с участием десятков легковых и грузовых машин произошла под Севастополем.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

«Сегодня в районе посёлка Сахарная Головка на улице Нефтяной произошло ДТП с участием как легковых, так и грузовых автомобилей. На месте сейчас работают силы пожарно-спасательного гарнизона Севастополя и иных экстренных служб и ведомств», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что в результате массового ДТП есть пострадавшие.

«На месте присутствуют медики для госпитализации пострадавших. Точное количество участников ДТП и пострадавших уточняется», — добавил собеседник, уточнив, что столкнулись десятки машин.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате столкновения легковых автомобилей на трассе Симферополь — Евпатория в ночь с 31 июля на 1 августа.