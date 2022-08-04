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Массовое ДТП с участием десятков машин произошло под Севастополем

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Массовая авария с участием десятков легковых и грузовых машин произошла под Севастополем.
Массовое ДТП с участием десятков машин произошло под Севастополем
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

«Сегодня в районе посёлка Сахарная Головка на улице Нефтяной произошло ДТП с участием как легковых, так и грузовых автомобилей. На месте сейчас работают силы пожарно-спасательного гарнизона Севастополя и иных экстренных служб и ведомств», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что в результате массового ДТП есть пострадавшие.

«На месте присутствуют медики для госпитализации пострадавших. Точное количество участников ДТП и пострадавших уточняется», — добавил собеседник, уточнив, что столкнулись десятки машин.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате столкновения легковых автомобилей на трассе Симферополь — Евпатория в ночь с 31 июля на 1 августа.

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