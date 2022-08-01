Три человека погибли в результате ДТП в Крыму

Три человека погибли в результате столкновения легковых автомобилей на трассе Симферополь — Евпатория в ночь с 31 июля на 1 августа.

Об этом «Крыминформу» сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«По предварительной информации, ночью 31 июля автомобиль Renault Symbol, двигаясь по автодороге Симферополь — Евпатория, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем Lada Granta. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и два пассажира автомобиля Renault Symbol скончались от полученных травм», — сообщили в ведомстве.

Также серьёзная авария произошла на трассе Полазна — Чусовой в Пермском крае, передаёт Newinform со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

Фура Scania столкнулась с автомобилем Skoda Fabia, который выехал на полосу встречного движения. В результате фура по инерции врезалась в Nissan и Lada.

В аварии погибли 56-летняя женщина-водитель первой иномарки и трое её пассажиров.

Ранее сообщалось, что СУ СКР по Ставропольскому краю начало проверку после ДТП с участием маршрутного такси.