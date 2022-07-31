СК начал проверку после ДТП на Ставрополье

Следственные органы Ставропольского края проводят проверку после ДТП с участием маршрутного такси, в результате которого погибли шесть человек.

Об этом сообщает региональное отделение СК.

«По предварительной информации, водитель Chevrolet Cruze выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с маршруткой, в результате оба транспортных средства загорелись», — уточнило ведомство.

По последним данным СК, в результате ДТП пострадали десять человек, из них шестеро погибли, в том числе один ребёнок. В больнице находится четыре человека, в том числе один ребёнок.

«По данному факту начата проверка на предмет соответствия услуг перевозчика требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей», — отметили в СК.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием маршрутки на Ставрополье погибли шесть человек.