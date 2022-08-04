Бочкарёв: в составе ТПУ «Авиамоторная» появится трамвайное кольцо

В составе транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» появится трамвайное кольцо с конечной станцией, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Проектирование станции уже завершено, ведётся подготовка к её строительству», — сказал он.

Проект предусматривает прокладку более 900 м трамвайных путей, устройство подъездных дорог и тротуаров.

«Создание технологической части этого важного для жителей востока Москвы ТПУ ведётся на территории в 20,7 га», — отметил Бочкарёв.

Со своей стороны, гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что вся территория вокруг ТПУ будет благоустроена. У двух вестибюлей станции «Авиамоторная» БКЛ на две трети выполнено гранитное мощение и озеленение.

«Кроме того, в рамках развития проекта ТПУ ведётся реконструкция участка улицы Авиамоторная с сооружением подземного пешеходного перехода и трамвайных остановок, а также реконструкция проезда под Дангауэровским путепроводом и выезда на шоссе Энтузиастов», — пояснил Кравцов.

Работы включают проведение шумозащитных мероприятий, прокладку инженерных сетей и благоустройство.

Глава дивизиона по строительству метро АО «Мосинжпроект» Валерий Кивлюк добавил, что продолжается строительство второго вестибюля «Авиамоторной» на БКЛ, через который можно будет попасть на станцию со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц. Продолжаются работы в зоне будущей пересадки на Калининскую линию.