Исследование: в России снизился спрос на курьеров

По данным сервиса SuperJob, среди работодателей в России за последние полгода снизился спрос на курьеров.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Согласно статистике сервиса, количество вакансий на поиск курьеров за полгода снизилось на 12%, в то время как число вакансий в других массовых сферах занятости выросло.

Например, в строительной сфере рост составил 9% за тот же период. В общепите и благоустройстве вакансий стало больше на 20 и 30% соответственно.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы сообщил, что количество самозанятых в столице к 1 июля достигло 1,05 млн человек.