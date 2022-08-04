Исследование: в России снизился спрос на курьеров
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru».
Согласно статистике сервиса, количество вакансий на поиск курьеров за полгода снизилось на 12%, в то время как число вакансий в других массовых сферах занятости выросло.
Например, в строительной сфере рост составил 9% за тот же период. В общепите и благоустройстве вакансий стало больше на 20 и 30% соответственно.
Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы сообщил, что количество самозанятых в столице к 1 июля достигло 1,05 млн человек.