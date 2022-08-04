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Кинологи перечислили вредные для собак растения

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Специалисты Российской кинологической федерации перечислили растения, которые могут быть вредны и ядовиты для собак.
Кинологи перечислили вредные для собак растения
  • РИА Новости

Как сообщает издание «Вести Подмосковья», собакам нельзя грызть ирисы, нарциссы, пионы, хризантемы, ландыши и сирень, а также пить воду, в которой стояли эти (и некоторые другие) цветы.

Так, по словам специалистов, примуловые растения могут вызвать у питомца ожоги слизистой и боль в гортани, молочайные приводят к язвам в пасти и временной слепоте, вересковые вызывают отравление и нарушают работу сердца, а гортензиевые провоцируют рвоту и диарею.

В случае если собака съела что-либо из перечисленных цветов, и её состояние ухудшилось, животному следует дать обильное питьё и абсорбент, также рекомендуется обратиться к ветеринару.

Для недопущения подобных ситуаций собаку нужно правильно воспитывать, резюмировали кинологи.

Ранее ветеринар Евгений Цыплёнков в беседе с «Радио 1» дал советы по подготовке животных к перелёту.

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