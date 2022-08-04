Названы города России с высоким уровнем спортивного травматизма

Финансовый маркетплейс «Сравни.ру» и «Страховой дом ВСК» провели исследование и выяснили, какие российские города являются лидерами по числу страховых случаев, возникающих в результате спортивных травм и заболеваний.

Об этом пишет Life.ru.

По данным «Страхового дома ВСК», в первом полугодии 2022 года городами — лидерами по несчастным случаям и болезням (НСиБ) в России стали Москва — 15% обращений по страхованию в ВСК, Ижевск — 9% и Уфа — 7,5%.

«Мы видим, что и взрослые, и дети всё чаще подключаются к активным видам спорта как любительски, так и профессионально. Вместе с этим растёт потребность в страховании от несчастных случаев на время занятий спортом и участия в соревнованиях. Более 77% спортивных страховок оформлено для юных спортсменов», — рассказала руководитель продукта по страхованию спортсменов в компании «Сравни.ру» Олеся Евтушенко.

Ранее телеканал «360» сообщал, что во Всероссийском союзе страховщиков прокомментировали идею создания туристической полиции.