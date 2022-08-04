«Ъ»: кабмин выделил «Яндексу», VK и OZON льготный кредит совокупно на 130 млрд рублей

Правительство России выделило «Яндексу», VK и OZON льготный кредит совокупно на 130 млрд рублей.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к кабинету министров.

Отмечается, что эта помощь потребуется для выполнения обязательств этих компаний перед держателями еврооблигаций.

В VK подтвердили изданию, что компания направила «запрос на предоставление льготного кредитования на реструктуризацию образовавшейся задолженности».

В «Яндексе» сказали, что взяли целевой кредит в коммерческом банке, средства которого направлены на выплаты по еврооблигациям, а «субсидирование кредитных ставок происходит в рамках соглашения между банками и правительством». В OZON не ответили на запрос.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса. Он отметил, что контролирующим органам сейчас необходимо потратить максимальное количество сил и создать действительно рабочие меры поддержки, которые будут давать предприятиям развиваться и расти над собой.