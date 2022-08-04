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В ЛДПР предложили предоставить работающим пенсионерам налоговый вычет

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Фракция ЛДПР 4 августа внесёт на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий налоговый вычет для работающих пенсионеров.

Согласно тексту документа, который разместил в своём Telegram замглавы фракции Ярослав Нилов, предлагается внести поправки в Налоговый кодекс, чтобы  работающие пенсионеры получили право на социальный налоговый возврат в размере половины от уплаченного НДФЛ. При этом сумма не должна превышать 25 тыс. рублей.

Ранее в РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы сообщали, что пенсионеры могут получить бонус (налоговый вычет) в размере 10 тыс. рублей при оформлении самозанятости.

Отмечается, что в случае получения самозанятым дохода от физлиц с помощью бонуса налоговая ставка будет снижаться с 4 до 3%.

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