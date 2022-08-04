На Камчатке во время сплава по реке умер гид группы туристов
«При сплаве по реке Опале мужчине, вероятно 1 августа, стало плохо, он скончался», — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры края, в составе туристической группы было 15 человек из Подмосковья, включая семерых детей в возрасте до 15 лет. Все участники группы благополучно добрались до ближайшего места нахождения людей, им оказана помощь.
Ранее сообщалось, что в результате падения туристов в верховьях горы Мунку-Сардык в Бурятии один человек погиб, другой получил травмы.
В апреле спасатели нашли в горах Абхазии жителя Новгорода Андрея Сазонова, которого искали пять суток.