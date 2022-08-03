Площадь обрушения на складе OZON в Подмосковье составила 22 тысячи квадратных метров
- AP
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«Площадь пожара составила 55 тыс. кв. м, обрушение произошло на площади 22 тыс. кв. м», — цитирует ведомство ТАСС.
Ранее сообщалось, что площадь пожара на складе OZON в Подмосковье выросла до 55 тыс. кв. м. Вместе с этим первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что ситуация с возгоранием уже стабилизировалась.
Уточнялось, что по факту возгорания возбуждено уголовное дело.