Площадь обрушения на складе OZON в Подмосковье составила 22 тысячи квадратных метров

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области назвали площадь обрушения на горящем складе OZON.

«Площадь пожара составила 55 тыс. кв. м, обрушение произошло на площади 22 тыс. кв. м», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на складе OZON в Подмосковье выросла до 55 тыс. кв. м. Вместе с этим первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что ситуация с возгоранием уже стабилизировалась.

Уточнялось, что по факту возгорания возбуждено уголовное дело.