Психиатр Бесчастнов высказался о современных технологиях в сфере изучения эмоций

Психиатр, психотерапевт Павел Бесчастнов высказался о современных технологиях в сфере изучения эмоций.

«Всё сводится к тому, что до сих пор непонятно, как работает человеческая психика. Чтобы изучать, как работают сломанные, больные эмоции, нужно для начала выяснить, как работают здоровые, а мы это тоже всё ещё не очень понимаем. Не очень понятно, как мы думаем, как мы эмоционируем. Нет какой-то удовлетворительной модели здоровой психики», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, неясно, как различать эмоции с помощью аппаратных исследований, поскольку, к примеру, страх и гнев — один и тот же процесс с точки зрения мозга.

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