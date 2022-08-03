военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Оренбурге полиция задержала предполагаемого убийцу врача

Короткая ссылка
Пресс-служба МВД по Оренбургской области заявила, что полицейские задержали предполагаемого убийцу врача в Оренбурге.
В Оренбурге полиция задержала предполагаемого убийцу врача
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника, возможно причастного к совершению убийства молодой девушки», — говорится в заявлении.

Уточняется, что подозреваемый был задержан в собственной квартире и передан органам следствия для проведения дальнейших процедур.

Ранее министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова выразила соболезнования в связи с гибелью врача больницы имени Пирогова.

По данным следствия, днём 2 августа 2022 года на лестничной площадке одного из многоквартирных домов по Волгоградской улице Оренбурга было обнаружено тело 25-летней женщины с признаками криминальной смерти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить