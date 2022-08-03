В Оренбурге полиция задержала предполагаемого убийцу врача
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника, возможно причастного к совершению убийства молодой девушки», — говорится в заявлении.
Уточняется, что подозреваемый был задержан в собственной квартире и передан органам следствия для проведения дальнейших процедур.
Ранее министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова выразила соболезнования в связи с гибелью врача больницы имени Пирогова.
По данным следствия, днём 2 августа 2022 года на лестничной площадке одного из многоквартирных домов по Волгоградской улице Оренбурга было обнаружено тело 25-летней женщины с признаками криминальной смерти.