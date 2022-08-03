В Оренбурге полиция задержала предполагаемого убийцу врача

Пресс-служба МВД по Оренбургской области заявила, что полицейские задержали предполагаемого убийцу врача в Оренбурге.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника, возможно причастного к совершению убийства молодой девушки», — говорится в заявлении.

Уточняется, что подозреваемый был задержан в собственной квартире и передан органам следствия для проведения дальнейших процедур.

Ранее министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова выразила соболезнования в связи с гибелью врача больницы имени Пирогова.

По данным следствия, днём 2 августа 2022 года на лестничной площадке одного из многоквартирных домов по Волгоградской улице Оренбурга было обнаружено тело 25-летней женщины с признаками криминальной смерти.