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В оренбургском Минздраве выразили соболезнования в связи с гибелью врача

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Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова выразила соболезнования в связи с гибелью врача больницы имени Пирогова.
В оренбургском Минздраве выразили соболезнования в связи с гибелью врача
  • © oren.sledcom.ru

Об этом сообщает RIA56.

«Сегодня в Оренбурге случилось чрезвычайное происшествие. У нас, медиков, большая трагедия, да и у всех жителей города. По пути на вызов к пациенту в подъезде погибла молодая талантливая врач — участковый терапевт Елена Фёдорова. Всё медицинское сообщество региона глубоко скорбит», — заявила министр.

По её словам, медики оказывают следователям необходимое содействие.

«Семье окажем всю необходимую помощь», — добавила Савинова.

По данным следствия, днём 2 августа 2022 года на лестничной площадке одного из многоквартирных домов по Волгоградской улице Оренбурга обнаружено тело 25-летней женщины с признаками криминальной смерти.

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