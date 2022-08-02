В оренбургском Минздраве выразили соболезнования в связи с гибелью врача

Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова выразила соболезнования в связи с гибелью врача больницы имени Пирогова.

Об этом сообщает RIA56.

«Сегодня в Оренбурге случилось чрезвычайное происшествие. У нас, медиков, большая трагедия, да и у всех жителей города. По пути на вызов к пациенту в подъезде погибла молодая талантливая врач — участковый терапевт Елена Фёдорова. Всё медицинское сообщество региона глубоко скорбит», — заявила министр.

По её словам, медики оказывают следователям необходимое содействие.

«Семье окажем всю необходимую помощь», — добавила Савинова.

По данным следствия, днём 2 августа 2022 года на лестничной площадке одного из многоквартирных домов по Волгоградской улице Оренбурга обнаружено тело 25-летней женщины с признаками криминальной смерти.