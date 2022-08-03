Воробьёв заявил об отсутствии шансов спасти здание горящего склада OZON

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24» заявил об отсутствии шансов спасти здание горящего склада OZON.

«Пожар мы видим масштабный, здание уже не спасти, это очевидно», — цитирует его ТАСС.

Губернатор подчеркнул, что из-за масштабности возгорания спасатели в первую очередь стали выводить из здания работников склада.

«Поэтому спасатели с первой секунды обратили внимание на тех, кто там работает. Выводили людей и делали всё, чтобы не было жертв», — уточнил он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Воробьёв взял ситуацию с пожаром на складе под личный контроль.

3 августа стало известно, что площадь пожара на складе OZON в Подмосковье выросла до 50 тыс. кв. м.