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Воробьёв анонсировал проверки после пожара на складе OZON в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24» анонсировал проверки пожарной безопасности в регионе после возгорания на складе OZON.
Воробьёв анонсировал проверки после пожара на складе OZON в Подмосковье
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Безусловно, этим занимается целое министерство. Мы со своей стороны всегда обращаем на это внимание, но, к сожалению, мы знаем, что от пожара никто не застрахован, по крайней мере вся наша жизнь подсказывает это. Но вместе с тем, да, безусловно, все меры пожарной безопасности будут проверять и дальше», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос, будут ли приниматься меры для того, чтобы проверить на пожарную безопасность другие объекты подобного рода.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на складе OZON в Подмосковье выросла до 50 тыс. кв. м.

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