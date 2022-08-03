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Huawei закрыла свой интернет-магазин в России

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Компания Huawei приняла решение закрыть свой интернет-магазин Vmall в России.
Huawei закрыла свой интернет-магазин в России
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«С 1 августа 2022 года в 10:00 по московскому времени компания Huawei останавливает продажи в официальном интернет-магазине Vmall, а также в мобильном приложении Huawei Vmall», — говорится в сообщении на сайте компании.

Вместе с этим отмечается, что заказы, размещённые ранее в интернет-магазине Vmall, будут доставлены в обычном режиме.

Ранее «Известия» сообщали, что Huawei прекратила сотрудничать с частью внештатных сотрудников в России.

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