Huawei закрыла свой интернет-магазин в России

Компания Huawei приняла решение закрыть свой интернет-магазин Vmall в России.

«С 1 августа 2022 года в 10:00 по московскому времени компания Huawei останавливает продажи в официальном интернет-магазине Vmall, а также в мобильном приложении Huawei Vmall», — говорится в сообщении на сайте компании.

Вместе с этим отмечается, что заказы, размещённые ранее в интернет-магазине Vmall, будут доставлены в обычном режиме.

Ранее «Известия» сообщали, что Huawei прекратила сотрудничать с частью внештатных сотрудников в России.