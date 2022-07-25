«Известия»: Huawei прекратила сотрудничать с частью внештатных сотрудников в России

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Китайская телекоммуникационная компания Huawei перестала сотрудничать с 50% внештатных сотрудников, работавших в России по договору, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя компании — партнёра сотовых операторов, использующих оборудование компании.
«Известия»: Huawei прекратила сотрудничать с частью внештатных сотрудников в России
  • Gettyimages.ru
  • © Florian Gaertner

Газете рассказали, что большинство штатных сотрудников всё ещё находятся в отпуске, а наём персонала в России приостановлен.

Также об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на рынке, по словам которого Huawei на конец июня «уже сократила более 50% внештатного персонала» и «прекратила наём новых сотрудников» в России.

Официальных комментариев компании по этому поводу не приводится.

В начале июня РИА Новости сообщило, что Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в России из-за нехватки продукции и падения спроса на технику.

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