«Известия»: Huawei прекратила сотрудничать с частью внештатных сотрудников в России

Китайская телекоммуникационная компания Huawei перестала сотрудничать с 50% внештатных сотрудников, работавших в России по договору, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя компании — партнёра сотовых операторов, использующих оборудование компании.

Газете рассказали, что большинство штатных сотрудников всё ещё находятся в отпуске, а наём персонала в России приостановлен.

Также об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на рынке, по словам которого Huawei на конец июня «уже сократила более 50% внештатного персонала» и «прекратила наём новых сотрудников» в России.

Официальных комментариев компании по этому поводу не приводится.

В начале июня РИА Новости сообщило, что Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в России из-за нехватки продукции и падения спроса на технику.