«Известия»: Huawei прекратила сотрудничать с частью внештатных сотрудников в России
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Газете рассказали, что большинство штатных сотрудников всё ещё находятся в отпуске, а наём персонала в России приостановлен.
Также об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на рынке, по словам которого Huawei на конец июня «уже сократила более 50% внештатного персонала» и «прекратила наём новых сотрудников» в России.
Официальных комментариев компании по этому поводу не приводится.
В начале июня РИА Новости сообщило, что Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в России из-за нехватки продукции и падения спроса на технику.