В Подмосковье рассказали о состоянии госпитализированных из-за пожара на складе OZON
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«По предварительным данным Минздрава Московской области, в результате пожара за медпомощью обратились 11 человек, из них девять после осмотра медицинскими специалистами от госпитализации отказались. Двое госпитализируются в больницы Подмосковья в состоянии средней степени тяжести», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что на месте продолжают работать бригады скорой помощи и территориального центра медицины катастроф.
Ранее сообщалось, что площадь пожара на складе OZON в Подмосковье выросла до 50 тыс. кв. м.