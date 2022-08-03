В Подмосковье рассказали о состоянии госпитализированных из-за пожара на складе OZON

В пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьёва рассказали о состоянии двух пострадавших в результате пожара на складе OZON, которые были госпитализированы.

«По предварительным данным Минздрава Московской области, в результате пожара за медпомощью обратились 11 человек, из них девять после осмотра медицинскими специалистами от госпитализации отказались. Двое госпитализируются в больницы Подмосковья в состоянии средней степени тяжести», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что на месте продолжают работать бригады скорой помощи и территориального центра медицины катастроф.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на складе OZON в Подмосковье выросла до 50 тыс. кв. м.