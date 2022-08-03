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Исследование: 65% компаний берут на стажировку молодых специалистов

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Сервис SuperJob провёл исследование, согласно которому 65% российских компаний берут на стажировку молодых специалистов, причём в 23% действуют соответствующие программы.
Исследование: 65% компаний берут на стажировку молодых специалистов
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Drury

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Каждая вторая организация (50%) приглашает на работу более половины своих стажёров.

Со своей стороны, 61% соискателей до 27 лет, имеющих стажёрский опыт, устроились на работу в компанию, в которой стажировались. Ещё 15% получили предложение о трудоустройстве, но решили отказаться от него.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.

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