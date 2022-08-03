Аналитики рассказали о сезонных предложениях на рынке труда в августе

Специалисты сервиса «Работа.ру» рассказали о сезонных предложениях на рынке труда в августе.

Об этом сообщает Life.ru.

Например, в золотодобывающую компанию в Амурской области требуется машинист бульдозера, а на месторождениях россыпного золота в Красноярском крае, Хакасии и Кемеровской области ищут начальника участка.

Сезонную работу предлагают старшему механику в Иркутске, а в Краснодарском крае в один из отелей требуется повар.

В один из ресторанов Санкт-Петербурга ищут вокалиста.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.