Кубань стала лидером рейтинга регионов России для отдыха в бархатный сезон

Краснодарский край стал лидером рейтинга российских регионов для отдыха в августе и сентябре.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу сервиса Tvil.ru.

В список также попали Крым, Ленинградская область, Татарстан и Приморский край.

В бархатный сезон среди туристов популярностью также пользуются Калининградская область, Ставропольский край, Волгоградская область, Карелия и Дагестан.

Наряду с этим стало известно, что, по данным аналитиков «Яндекса», самой популярной достопримечательностью Калининградской области является Музей мирового океана, передаёт «Янтарный край». В общероссийском списке поисковых запросов он занимает 108-е место.

Среди других популярных достопримечательностей области — Музей янтаря, Кёнигсбергский собор, Дом советов, замок Кёнигсберг.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что сельский туризм становится всё более популярным у приезжающих в регион.