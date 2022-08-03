военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Кубань стала лидером рейтинга регионов России для отдыха в бархатный сезон

Короткая ссылка
Краснодарский край стал лидером рейтинга российских регионов для отдыха в августе и сентябре.
Кубань стала лидером рейтинга регионов России для отдыха в бархатный сезон
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу сервиса Tvil.ru.

В список также попали Крым, Ленинградская область, Татарстан и Приморский край.

В бархатный сезон среди туристов популярностью также пользуются Калининградская область, Ставропольский край, Волгоградская область, Карелия и Дагестан.

Наряду с этим стало известно, что, по данным аналитиков «Яндекса», самой популярной достопримечательностью Калининградской области является Музей мирового океана, передаёт «Янтарный край». В общероссийском списке поисковых запросов он занимает 108-е место.

Среди других популярных достопримечательностей области — Музей янтаря, Кёнигсбергский собор, Дом советов, замок Кёнигсберг.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что сельский туризм становится всё более популярным у приезжающих в регион.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить