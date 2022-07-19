На Кубани рассказали о развитии сельского туризма
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Такой подход даёт возможность показать самобытность региона, его культурные и природные богатства, передаёт слова главы региона «Кубань 24».
«За последние 10—15 лет в крае сформировалось новое направление — сельский туризм. Наших гостей ждут отели и колоритные домики, устричные и улиточные фермы, живописные виноградники, сыроварни и рестораны с аутентичной кухней, конные прогулки, рыбалка. На Кубани таких объектов уже более 100, и большинство из них работают круглогодично. Треть из них — винные туры», — отметил Кондратьев.
Ранее ФАН сообщало, что форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России, состоится в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа.