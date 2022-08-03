Карьерный консультант Валинуров назвал пять перспективных профессий

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров назвал пять профессий, на которые в ближайшее время может вырасти спрос.

В беседе с Общественной службой новостей он рассказал, что на сайтах по поиску работы примерно 50% представленных вакансий в настоящее время связаны с продажами.

Второе место занимают рабочие специальности (фрезеровщики, слесари), третье — технологические (пищевое производство, машиностроение).

Кроме того, в специалистах нуждается IT-отрасль. А в условиях импортозамещения и параллельного импорта востребованы специалисты по логистике и перевозкам.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.