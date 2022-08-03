АвтоВАЗ планирует в перспективе выпускать новую модель на заводе в Ижевске
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Автопроизводитель планирует развивать на этом предприятии штамповочное и пластиковое производства для локализации импортируемых компонентов.
В рамках нововведений планируется обеспечение максимально возможной загрузки персонала на площадке.
«Этот блок поддержки предполагает реализацию на площадке «Lada Ижевск» проекта по выпуску нового автомобиля», — заявили в АвтоВАЗе.
Кроме того, планируется создание индустриального парка «Lada Ижевск».
Также АвтоВАЗ предложил сотрудникам завода в Ижевске выплаты за добровольное увольнение с последующей помощью в трудоустройстве на других предприятиях города и региона.