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АвтоВАЗ планирует в перспективе выпускать новую модель на заводе в Ижевске

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АвтоВАЗ планирует в перспективе выпускать новую модель автомобиля на заводе в Ижевске. До простоя на этом предприятии выпускали автомобили Lada Vesta. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
АвтоВАЗ планирует в перспективе выпускать новую модель на заводе в Ижевске
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Автопроизводитель планирует развивать на этом предприятии штамповочное и пластиковое производства для локализации импортируемых компонентов.

В рамках нововведений планируется обеспечение максимально возможной загрузки персонала на площадке.

«Этот блок поддержки предполагает реализацию на площадке «Lada Ижевск» проекта по выпуску нового автомобиля», — заявили в АвтоВАЗе.

Кроме того, планируется создание индустриального парка «Lada Ижевск».

Также АвтоВАЗ предложил сотрудникам завода в Ижевске выплаты за добровольное увольнение с последующей помощью в трудоустройстве на других предприятиях города и региона.

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