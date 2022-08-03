АвтоВАЗ планирует в перспективе выпускать новую модель на заводе в Ижевске

АвтоВАЗ планирует в перспективе выпускать новую модель автомобиля на заводе в Ижевске. До простоя на этом предприятии выпускали автомобили Lada Vesta. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

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Автопроизводитель планирует развивать на этом предприятии штамповочное и пластиковое производства для локализации импортируемых компонентов. В рамках нововведений планируется обеспечение максимально возможной загрузки персонала на площадке. «Этот блок поддержки предполагает реализацию на площадке «Lada Ижевск» проекта по выпуску нового автомобиля», — заявили в АвтоВАЗе. Кроме того, планируется создание индустриального парка «Lada Ижевск». Также АвтоВАЗ предложил сотрудникам завода в Ижевске выплаты за добровольное увольнение с последующей помощью в трудоустройстве на других предприятиях города и региона.