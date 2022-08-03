военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

АвтоВАЗ предложил сотрудникам завода в Ижевске выплаты за добровольное увольнение

Короткая ссылка
АвтоВАЗ предложил сотрудникам завода в Ижевске, на котором до простоя выпускали модель Lada Vesta, выплаты за добровольное увольнение с последующей помощью в трудоустройстве на других предприятиях города и региона.
АвтоВАЗ предложил сотрудникам завода в Ижевске выплаты за добровольное увольнение
  • © РИА Новости / Анар Мовсумов

Об этом говорится в заявлении компании, которое приводит РИА Новости.

В случае добровольного согласия уволиться сотрудникам предлагается выплата пяти средних заработных плат или 12 МРОТ.

В июле сообщалось, что АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей семейства Granta, которые будут оснащены кондиционером.

Также в АвтоВАЗе заявили, что намерены произвести более 100 тыс. автомобилей во второй половине 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить