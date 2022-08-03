АвтоВАЗ предложил сотрудникам завода в Ижевске выплаты за добровольное увольнение
- © РИА Новости / Анар Мовсумов
Об этом говорится в заявлении компании, которое приводит РИА Новости.
В случае добровольного согласия уволиться сотрудникам предлагается выплата пяти средних заработных плат или 12 МРОТ.
В июле сообщалось, что АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей семейства Granta, которые будут оснащены кондиционером.
Также в АвтоВАЗе заявили, что намерены произвести более 100 тыс. автомобилей во второй половине 2022 года.