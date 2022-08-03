АвтоВАЗ предложил сотрудникам завода в Ижевске выплаты за добровольное увольнение

АвтоВАЗ предложил сотрудникам завода в Ижевске, на котором до простоя выпускали модель Lada Vesta, выплаты за добровольное увольнение с последующей помощью в трудоустройстве на других предприятиях города и региона.

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