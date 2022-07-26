АвтоВАЗ возобновил производство Lada Granta с кондиционером

АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей семейства Granta, которые будут оснащены кондиционером. Об этом говорится в сообщении автопроизводителя.

«Lada объявляет о возобновлении производства автомобилей семейства Granta, оснащённых кондиционером, на которые приходится около 80% продаж», — сообщается в релизе.

Приобрести седан Granta с кондиционером можно по цене от 745 тыс. рублей (по программе льготного автокредитования — от 600 тыс. рублей).

Ранее АвтоВАЗ объявил о начале продаж внедорожника Lada Niva Legend, стоимость машины в комплектации Classic 2022 составит от 647 600 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 796 500 рублей без её использования.