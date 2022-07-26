АвтоВАЗ возобновил производство Lada Granta с кондиционером

Короткая ссылка
АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей семейства Granta, которые будут оснащены кондиционером. Об этом говорится в сообщении автопроизводителя.
АвтоВАЗ возобновил производство Lada Granta с кондиционером
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Lada объявляет о возобновлении производства автомобилей семейства Granta, оснащённых кондиционером, на которые приходится около 80% продаж», — сообщается в релизе.

Приобрести седан Granta с кондиционером можно по цене от 745 тыс. рублей (по программе льготного автокредитования — от 600 тыс. рублей).

Ранее АвтоВАЗ объявил о начале продаж внедорожника Lada Niva Legend, стоимость машины в комплектации Classic 2022 составит от 647 600 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 796 500 рублей без её использования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить