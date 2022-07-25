АвтоВАЗ объявил о начале продаж внедорожника Lada Niva Legend

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АвтоВАЗ объявил о начале продаж внедорожника Lada Niva Legend, стоимость машины в комплектации Classic 2022 составит от 647 600 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 796 500 рублей без её использования.
АвтоВАЗ объявил о начале продаж внедорожника Lada Niva Legend
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

«Мы рады расширить выбор представленных в продаже автомобилей Lada, возобновив производство нашего легендарного внедорожника в комплектации Classic'22. Lada Niva Legend представляет собой уникальную комбинацию проходимости, дизайна, комфорта и оснащения», — заявил вице-президент по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин.

Ранее сообщалось, что в долгосрочной перспективе АвтоВАЗ намерен создать новое семейство автомобилей Lada.

Также на АвтоВАЗе возобновили производство автомобилей Lada Granta.

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