АвтоВАЗ объявил о начале продаж внедорожника Lada Niva Legend
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
«Мы рады расширить выбор представленных в продаже автомобилей Lada, возобновив производство нашего легендарного внедорожника в комплектации Classic'22. Lada Niva Legend представляет собой уникальную комбинацию проходимости, дизайна, комфорта и оснащения», — заявил вице-президент по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин.
Ранее сообщалось, что в долгосрочной перспективе АвтоВАЗ намерен создать новое семейство автомобилей Lada.
Также на АвтоВАЗе возобновили производство автомобилей Lada Granta.