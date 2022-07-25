АвтоВАЗ объявил о начале продаж внедорожника Lada Niva Legend

АвтоВАЗ объявил о начале продаж внедорожника Lada Niva Legend, стоимость машины в комплектации Classic 2022 составит от 647 600 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 796 500 рублей без её использования.

РИА Новости

© Михаил Воскресенский