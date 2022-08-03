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ФСБ и СК пресекли попытку подкупа топ-менеджера РФРИТ

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ФСБ совместно со Следственным комитетом России пресекла попытку подкупа топ-менеджера Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) на сумму 600 тыс. рублей.
ФСБ и СК пресекли попытку подкупа топ-менеджера РФРИТ
  • РИА Новости

Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Теперь в Москве расследуется уголовное дело в отношении 46-летнего уроженца города Москвы и 47-летнего уроженца города Санкт-Петербурга.

«Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершённый группой лиц по предварительному сговору в крупном размере)», — цитирует ТАСС Иванову.

Накануне Московский городской суд признал депутата Госдумы Вадима Белоусова виновным по делу о взятке в размере 3,25 млрд рублей.

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