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Авиакомпания «Аврора» получила допуск на техобслуживание самолётов Sukhoi Superjet 100

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В авиакомпании «Аврора» сообщили о получении допуска на оперативное техобслуживание самолётов Sukhoi Superjet 100.

«Аврора» успешно прошла комплексную экспертизу и выездную проверку Росавиации и получила одобрение на оперативное техническое обслуживание воздушных судов Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95)», — следует из заявления дальневосточной авиакомпании.

Отмечается, что в рамках выездной проверки на соответствие требованиям федеральным правилам специалисты отдела поддержания летной годности Дальневосточного МТУ Росавиации подтвердили готовность «Авроры» к выполнению оперативного техобслуживания.

Представитель Управления гражданской авиации исламской республики Миракбара Разави ранее заявил, что власти Ирана намерены одобрить соглашение о поставках оборудования в Россию и о техобслуживании российских авиалайнеров.

Он также сообщил, что страны договорились увеличить число еженедельных пассажирских авиарейсов до 35.

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