В сервисе маркетплейсов рассказали о динамике продаж школьных товаров в июле

В аналитическом сервисе маркетплейсов Moneyplace рассказали о динамике продаж школьных товаров в июле.

Об этом сообщает URA.RU.

«Анализ динамики цен на товары, которые продаются на маркетплейсах, в период с 1 июля по 31 июля по сравнению с июнем показал, что стоимость школьных дневников выросла на 284%, тетрадей — на 241%. Средняя стоимость школьной формы для девочек составляла 2306 рублей, выросла на 220%. Школьная форма для мальчиков стоила 2562 рублей, выросла на 200%», — заявили в сервисе.

Как прогнозирует СЕO сервиса Дмитрий Ермолаев, в августе тренд на повышение цен на ряд товаров продолжится.

«В августе в категории школьных товаров стоит ожидать роста цен до 5% на ранцы и дошкольные рюкзаки. При этом цены на школьные принадлежности останутся прежними», — сказал он.

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