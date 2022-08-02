Минсельхоз России разработает план ускоренного перехода на семена отечественной селекции
- Gettyimages.ru
- © picture alliance
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства.
«В ближайшее время предстоит разработать дорожную карту по переходу отрасли на отечественный посевной материал подсолнечника и других культур. В частности, для ускоренного внедрения российской селекции в сельхозпроизводство планируется по аналогии с минеральными удобрениями сформировать план закупки семян в разбивке по регионам», — отметили в ведомстве.
Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в ходе пленарной сессии форума «Всероссийский день поля — 2022» заявил о готовности властей увеличить прямую поддержку аграриев.