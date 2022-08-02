Минсельхоз России разработает план ускоренного перехода на семена отечественной селекции

Министерство сельского хозяйства России разработает план ускоренного перехода отрасли растениеводства на семена отечественной селекции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства.

«В ближайшее время предстоит разработать дорожную карту по переходу отрасли на отечественный посевной материал подсолнечника и других культур. В частности, для ускоренного внедрения российской селекции в сельхозпроизводство планируется по аналогии с минеральными удобрениями сформировать план закупки семян в разбивке по регионам», — отметили в ведомстве.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в ходе пленарной сессии форума «Всероссийский день поля — 2022» заявил о готовности властей увеличить прямую поддержку аграриев.