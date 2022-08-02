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Четверо детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Башкирии

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Одна женщина погибла и ещё шесть человек, включая четверых детей, пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Башкирии.
Четверо детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Башкирии
  • РИА Новости

Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, Renault Kaptur и Lifan Solano столкнулись в Иглинском районе на 1546-м км автодороги Самара — Уфа — Челябинск.

«В результате аварии 35-летняя женщина — водитель Lifan — скончалась от полученных травм на месте происшествия. Водитель и пассажир другого транспортного средства, а также четверо детей в возрасте от восьми до 15 лет с повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения Уфы», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о двух погибших и четырёх пострадавших в результате аварии в Ногайском районе Дагестана.

В июне ФАН писало, что СК возбудил дело после ДТП с участием автобуса и грузовика под Челябинском.

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